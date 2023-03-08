Главное — не слушать «экспертов» и не добавлять в воду алкоголь или сахар.

Когда получаешь в подарок букет цветов, очень хочется, чтобы он простоял в красивой вазе подольше. Как правило, их надо уметь правильно обрезать, постоянно менять воду и держать подальше от прямых солнечных лучей. О главных цветочных лайфхаках рассказала изданию aif.ru флорист Полина Агафонова.

В первую очередь, нужно подрезать цветы сразу же, как вы принесли их домой, даже еще до того, как поставить в вазу. Плюс, делать это каждый день.

«Если стебли растений длинные, то ежедневно подрезайте их на 1 см, если короткие, то на 0,5 см. Мягкие стебли подрезайте под прямым углом, иначе острый угол сомнется о дно вазы, а жесткие — под углом 45º», — добавила эксперт.

По ее словам, срезать цветы лучше острым ножом или секатором, но ни в коем случае не обычными ножницами.

Также Полина Агафонова развеяла главный миф: замачивать цветы в ванной, чтобы они были свежими — нельзя.

«Это допустимо для гортензии, которая любит воду, или умирающей розы — как средство реанимации. Но если запустить плавать в ванну свежие розы и внутрь бутона попадет вода, то цветок быстро загниет», — говорит флорист.

Более того, никогда не нужно слушать «экспертов» и пытаться сделать, как говорят они. Например, добавлять в воду к цветам алкоголь, сахар или аспирин.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему подаренные букеты могут быстро увядать?