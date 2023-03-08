«Солнце» остановилось: люди провели два часа на колесе обозрения на ВДНХ

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Причина сбоя аттракциона — погодные условия.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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Солнце Москвы сегодня внезапно остановилось. Люди застряли на крупнейшем в Европе колесе обозрения и провели на высоте около двух часов. Кто-то за это время успел детально изучить столичные достопримечательности, а кто-то опоздать на самолет.

 

«Думаю, у меня есть час до выезда в аэропорт, надо потусоваться. А я на ВДНХ нахожусь. Думаю, открыли колесо обозрения недавно, думаю, прокачусь. 20 минут на круг и будет нормально. Я застрял», — признался один из посетителей аттракциона.

Представители аттракциона заявили, что сбой произошел из-за погодных условий. Мокрым снегом залепило датчик, который отвечает за безопасность.

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Относительная влажность 93%
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-0.01 80.55
0.31
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