«Солнце» остановилось: люди провели два часа на колесе обозрения на ВДНХ

Солнце Москвы сегодня внезапно остановилось. Люди застряли на крупнейшем в Европе колесе обозрения и провели на высоте около двух часов. Кто-то за это время успел детально изучить столичные достопримечательности, а кто-то опоздать на самолет.

«Думаю, у меня есть час до выезда в аэропорт, надо потусоваться. А я на ВДНХ нахожусь. Думаю, открыли колесо обозрения недавно, думаю, прокачусь. 20 минут на круг и будет нормально. Я застрял», — признался один из посетителей аттракциона.

Представители аттракциона заявили, что сбой произошел из-за погодных условий. Мокрым снегом залепило датчик, который отвечает за безопасность.