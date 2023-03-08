«Нет, это невозможно»: Дженна Ортега меняла сценарий во время съемок «Уэнсдей»

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

Увлечение актрисы доставляло солидные проблемы сценаристам сериала.

«Нет, это невозможно»: Дженна Ортега меняла сценарий во время съемок «Уэнсдей»

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/RW

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Исполнительница главной роли сериала «Уэнсдей» Дженна Ортега страстно увлеклась необычным для себя делом во время съемок сериала. Об этом актриса рассказала во время записи подкаста Armchair Expert.

По словам Дженны, во время съемок она корректировала сценарий и самостоятельно совершенствовала своего персонажа. Актриса призналась, что ее правки часто доставляли неудобства сценаристам сериала и мешали съемочному процессу. Однако знаменитость не могла смириться с некоторыми частями из сценария, где ее героине надо было делать или говорить что-то, в чем Ортега не видела никакого смысла.

«Там была фраза о том, что ей нужно было надеть платье на школьные танцы, и она сказала: «Боже мой, мне это нравится. Фу, не могу поверить, что я это сказала. Я ненавижу себя». И мне пришлось сказать другое: «Нет, это невозможно», — вспомнила один из случаев актриса.

Кроме того, любовный треугольник, в котором находилась Уэнсдей Аддамс, по мнению Ортеги был совершенно бессмысленной линией сюжета.

К слову, знаменитый танец Уэнсдей Аддамс из современного сериала стал настоящим культом не только в Америке, но и в России. А образ героини стали повторять многие знаменитости и известные блогеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова исполнила на видео танец Уэнсдэй в опасном платье с «нижним» декольте.

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