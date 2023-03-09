В Грузии начались столкновения между митингующими и спецназом

Волна протестов в Грузии, начавшаяся против принятия правительством закона об иноагентах, набирает новые обороты. В столице страны начались столкновения между митингующими и спецназом.

Ранее стало известно, что участники протестов прорвали баррикаду у здания парламента, которую выставили правоохранители. До главных ворот отделяет около десяти метров. Силовики, призванные для усмирения бунтующих, поливают группу недовольных водой и используют слезоточивый газ.

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал сторонников протеста успокоиться. По его словам, стоит воздержаться от нарушения закона.

«Я обращаюсь к гражданам, собравшимся у парламента, чтобы они оставались в рамках мирного собрания. Мы видим, что, к сожалению, радикальная оппозиция своими заявлениями и планами старается всячески обострить ситуацию, призвать граждан к нарушению закона», — заявил он в эфире грузинского телеканала «Имеди».

К слову, российский теле- и радиоведущий Гия Саралидзе предрек Грузии печальное будущее из-за протестов. Ранее 5-tv.ru сообщал, что волна митингов грозит самому существованию страны.