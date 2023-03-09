В Россию практически перестали поставлять «серые» смартфоны

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За последние две недели «серые» смартфоны уже подорожали на несколько тысяч рублей.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stanislav Kogiku; 5-tv.ru

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В Россию прекратили поставлять «серые» смартфоны. Мелкие партии таких аппаратов задерживают на таможне, рассказали «Известиям» эксперты отрасли.

Устройства, ввезенные без соблюдения таможенных процедур, не обслуживаются по гарантии, а ФТС считает их контрабандой. За последние две недели «серые» смартфоны уже подорожали на три-четыре тысячи рублей, а в дальнейшем их цена вполне может сравняться гаджетам, доставленным по разрешенному властями параллельному импорту.

Спустя год после ухода мировых брендов с российского рынка, насыщать полки магазинов товарами любой ценой, в том числе в ущерб бюджету, больше нет необходимости.

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