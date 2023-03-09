Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной

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Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 153

Исполнитель отправился в регион для выступления и передачи гуманитарной помощи.

Судьба попавшего под обстрел в ДНР рэпера Птахи остается неизвестной

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Тема:
Спецоперация

Попавший под обстрел в Донецкой народной республике (ДНР) рэпер Птаха не выходит на связь. Его судьба остается неизвестной.

«Да, он (Птаха — Прим.ред.) действительно ездил в Донецк. На связь он не выходил (после отправленного видео с обстрелом — Прим. ред.), телефон отключен. Дозвониться до него невозможно», — сообщала 5-tv.ru PR-директор музыканта Марина Евстифеева.

Она отметила, что Птаха отправился в регион для выступления и для того, чтобы передать гуманитарную помощь. В каком именно районе республики находится артист, Евстифеева не сказала, но заметила, что концерт для участников спецоперации он планировал дать на благотворительной основе.

Фото, видео: Михаил Почуев / ТАСС; 5-tv.ru

До этого в распоряжении 5-tv.ru оказалась видеозапись, где Нуриев снимает себя в каске, а на фоне слышны выстрелы. Ранее 5-tv.ru сообщал, что рэпер Птаха будет участвовать в спецоперации на Украине.

Тема:
Спецоперация
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