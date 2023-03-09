Восстановлен первый пролет железнодорожной части Крымского моста

Сегодня строители установили первый пролет железнодорожной части Крымского моста. Огромную конструкцию привезли на двух баржах и подняли на высоту 27 метров.

Работы заняли два дня. Второй поврежденный пролет планируется установить до конца апреля. После этого начнется монтаж инженерных систем и освещения. Работы идут по графику. При этом автомобильное движение по восстановленному после теракта мосту уже полностью открыто.