Семь нерабочих дней ждут россиян на майские праздники

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Первая порция выходных придется на отрезок уже с 29 апреля по 1 мая.

Фото, видео: Depositphotos / BrianAJackson; 5-tv.ru

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Не успела страна отпраздновать 8 Марта, как россиянам уже напомнили о длинных майских праздниках. Видимо, чтобы все могли подготовиться к отдыху, ведь он в этом году продлится в общей сложности семь дней.

Первая порция выходных придется на отрезок с 29 апреля по 1 мая. Потом немного поработаем и снова каникулы — с 6 по 9 число. При этом убежать из офиса пораньше перед майскими не получится — сокращать продолжительность рабочих дней накануне выходных не будут.

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