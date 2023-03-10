Семь человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге

Семь человек стали жертвами стрельбы в одном из районов Гамбурга. Пострадавших — более двух десятков. Как утверждают очевидцы, ночью они услышали 12 выстрелов. Затем в течение десяти минут к месту преступления стянули спецназ.

«На данный момент я не могу предоставить конкретики. Нам известно, что погибло несколько человек, несколько человек серьезно ранены. Мотивы и обстоятельства преступления тоже пока неизвестны. Расследование только началось», — рассказал представитель полиции Гамбурга.

Стрельба произошла у здания религиозной организации, внутри на тот момент находились больше ста человек. Прямо сейчас полиция придерживается версии о том, что стрелял один из погибших. Однако доказательств этой теории пока нет.