Криптобиржа Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро
В свою очередь, гражданам ЕС биржа закрывает доступ к рублевым операциям.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov; 5-tv.ru
Крупнейшая криптобиржа Binance закрылась для россиян. Теперь нашим соотечественникам нельзя покупать и продавать доллары и евро через этот сервис. Ограничение связано с введением десятого пакета санкций Евросоюза против России.
Системой активно пользовались для переводов после того, как обычные SWIFT-операции стали затруднены. С помощью таких сервисов можно отправить деньги с одного криптокошелька на другой или купить криптовалюту. В свою очередь, гражданам ЕС биржа закрывает доступ к рублевым операциям.
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