Стало известно, кто устроил стрельбу в центре Тель-Авива
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом.
Фото, видео: Reuters / NIR ELIAS; 5-tv.ru
Крупная полицейская спецоперация разворачивается в Тель-Авиве. Силовики ищут одного из двух человек, открывших стрельбу в центре города. Они успели ранить троих, после этого завязалась перестрелка с полицией. Прохожие в панике укрывались в местных ресторанах.
Основного нападавшего ликвидировали. Уже известно, что это был палестинец с Западного берега реки Иордан. Его пособник, по данным полиции, смог скрыться. Премьер страны Биньямин Нетаньяху уже назвал произошедшее терактом.
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