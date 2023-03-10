Обманули дурака: зачем США спешно скупают нефть у Венесуэлы

Несмотря на то, что страна является крупнейшим нефтедобытчиком, она не может обойтись без стороннего продукта. Почему?

США могут закупать нефть из Венесуэлы и разбавлять ее, чтобы «черное золото» подходило для оборудования на американских нефтеперерабатывающих заводах. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал президент Союза нефтегазопромышленников Геннадий Шмаль.

Собеседник 5-tv.ru отметил, что времена меняются. Так, было время, когда американские энергоресурсы сильно упали, но на сегодняшний день ситуация немного улучшилась. Хотя есть еще один немаловажный нюанс.

«Построенные заводы рассчитаны на переработку определенного сорта нефти. Также и многие европейские заводы у нас настроены на нашу нефть», — прокомментировал Шмаль.

Он добавил, что ряд заводов США настроен на переработку «тяжелого» топлива с высокой вязкостью, которая есть в Венесуэле. Вполне естественно, что американская сторона хочет эффективной работы своих предприятий.

«Можно, конечно, переделать, но это требует определенных затрат и времени. Может повлиять на качество выпускаемой продукции, поэтому лучше, чтобы технология соблюдалась», — продолжил специалист.

Кроме того, по словам эксперта, есть вероятность разбавления сырья, поскольку технологии рассчитаны на определенный состав.

«Или свою разбавляют, или венесуэльскую», — пояснил он.

Шмаль резюмировал, что Штаты также частично перерабатывают сырье из Канады, а еще закупают энергоресурсы у Саудовской Аравии. До этого в СМИ сообщалось, что американская нефтедобывающая корпорация, а также ряд европейских компаний планируют увеличить добычу нефти в Венесуэле.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какая страна сократит добычу нефти в марте.