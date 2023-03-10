Несколько человек пострадали после взрыва на заводе в Японии

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Ударной волной на заводе выбило окна, после чего огонь полностью охватил один их цехов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / David87F1/twitter.com; 5-tv.ru

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Мощный взрыв прогремел на заводе в японской префектуре Фукусима в городе Нихоммацу. Все произошло на предприятии, где производят газовые зажигалки и баллоны. Ударной волной там выбило окна, после чего огонь полностью охватил один их цехов.

Пострадали как минимум четыре человека. Причины взрыва устанавливаются.

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