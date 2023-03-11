ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против РФ

США и Европейский союз (ЕС) намерены принять дополнительные меры по предвращению обхода санкционных ограничений и поддержки России третьими странами. Об этом говорится в общем заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента США Джо Байдена по результатам переговоров в Вашингтоне.

«Мы углубляем нашу совместную работу ‹...› по прекращению и сдерживанию их обхода и компенсации, в том числе путем расширения полномочий по закрытию доступа России ко всем поставкам, поддерживающим ее военную машину», — сообщается в документе.

К слову, после начала спецоперации России по защите Донбасса, западные страны стали активно вводить санкции против Москвы. Однако все ограничения обернулись, в первую очередь, против их создателей. В Европе значительно подскочила инфляция — выросли цены на электричество, топливо и продукты.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Венгрии призвали обдумать будущее взаимоотношений с Россией.