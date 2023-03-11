Упавшая с крыши здания льдина убила школьника в Челябинской области
По факту смерти ребенка возбуждено уголовное дело.
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Упавшая с крыши здания льдина убила десятилетнего мальчика в Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета (СК) РФ по области.
Все произошло в селе Фершампенуаз Нагайбакского района. Льдина упала на школьника с кровли физкультурно-оздоровительного комплекса. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть ребенка.
В настоящее время следователи устанавливают ответственных лиц за организацию своевременной уборки льда с кровли здания.
73%
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?