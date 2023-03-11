«Обалдеть можно»: новая партнерша Дмитрия Маликова восхитила зрителей

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Полина Долгова
Полина Долгова 22

Дмитрий Маликов исполнил песню в дуэте с Юлией Савичевой

«Обалдеть можно»: новая партнерша Дмитрия Маликова восхитила зрителей

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Певец бросал влюбленные взгляды на красотку, злопыхатели заговорили о разводе.

Недавно российский певец Дмитрий Маликов появился на публике в сопровождении молодой девушки — Юлии Савичевой. С которой певец выступил на творческом вечере Алексея Рыбникова с песней «Ты мне веришь или нет». На сцене между коллегами при исполнении романтической песни будто бы проскочила искра, пишет издание dni.ru.

«Очень нежно и трогательно исполнили, браво!» — написал Дмитрий Маликов комплимент Савичевой в социальной сети.

Фанаты восторженно восприняли такой дуэт. Ведь он действительно заиграл по-весеннему. Самого Маликова поклонники завалили комплиментами.

«Обалдеть можно, как же здорово. Самый лучший», — написала поклонница в комментариях к его последней публикации.

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Впрочем, что бы ни говорила общественность, Маликов — примерный семьянин. Он уже много лет живет с Еленой Изаксон. С 1992 года и до рождения дочери Стефании пара была в гражданском браке. Но рождение ребенка подтолкнуло их узаконить отношения. В 2000-м году Елена официально стала Маликовой.

Зимой 2018 года в СМИ появились новости о том, что Елена Изаксон и Дмитрий Маликов ждут рождения ребенка. Сначала никто не поверил этой новости, потому что супруги были уже старше детородного возраста. Но вскоре у них родился сын от суррогатной матери.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дмитрий Маликов рассказал, как сделать жизнь женщины краше.

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