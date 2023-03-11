Увозили на скорой: домработница Градского устроила драку в театре маэстро

Досталось одной из сотрудниц «Градский Холл», которую увезли оттуда на скорой.

Имя покойного композитора и певца Александра Градского снова оказалось в центре скандала. На этот раз его устроила одна из его бывших помощниц по дому Надежда Асмыкович. Женщина избила сотрудницу театра «Градский Холл» и обвинила ее же в нападении. Об это сообщает издание ИА REGNUM.

По информации агентства, Надежда несколько лет числилась в театре артиста в качестве инженера и получала соответствующую зарплату, но после смерти Градского для нее все изменилось — новое руководство уволило сотрудницу за несоответствие должности. Правда, Надежда не сдалась и отстояла свои права в суде, но позже все-таки прекратила сотрудничество с театром по соглашению сторон.

Однако с миром окончательно уйти все-таки не получилось. На днях она пришла в театр, чтобы забрать документы и умудрилась ввязаться в конфликт с бухгалтером. Началось все со словесной перепалки, а закончилось побоями и приездом полиции.

Забравших ее правоохранителей женщина уверяла, что именно она — жертва. Сотрудница театра, по ее словам, набросилась на нее первой и нанесла тяжелые травмы на почве личной неприязни. В больнице имени Пирогова у нее подвердили закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и локтевой ушиб.

«Меня избивали два человека, из-под меня даже выбили стул. После смены руководства они так чистят сотрудников. Меня сначала сократили, а потом, по соглашению сторон, уволили», — цитирует агентство Надежду Асмыкович.

Правда, для полиции доводов потерпевшей оказалось недостаточно. Для более объективной картины правоохранители опросили остальных сотрудников «Градский Холл». Те описали противоположную ситуацию — расслелдование инцидента все еще продолжается.

Вместе с тем внести ясность насчет случившегося в интервью агентству решил сам худрук культурного учреждения Алексей Рыбников. Он заверил, что Асмыкович сама напала на бухгалтера и избила ее. Причем женщине понадобилась помощь врачей и ее увезли на скорой.

«Мне совершенно неясно, где она получила травмы, о которых заявляет, к театру это не имеет никакого отношения! Ее полиция забрала живой и здоровой, без всяких повреждений», — прокомментировал Рыбников.

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