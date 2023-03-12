Верните деньги и дайте согреться: Молдавию охватили массовые протесты

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Молдавию охватили массовые протесты из-за энергокризиса

Фото, видео: REUTERS; 5-tv.ru

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«Коллективный Запад» погружается в хаос. Демонстранты требуют от правительства решить проблемы, коим нет ни конца ни края.

В Молдавии — масштабные акции протеста. В Кишенев съезжаются люди со всей страны. Стражи порядка блокируют трассы, ведущие к столице, и задерживают людей безо всяких объяснений. С транспорта снимают регистрационные номера и отправляют в гараж. А сами полицейские собирают персональные данные протестующих.

Несмотря ни на что, люди продолжают путь в столицу пешком. Кому все-таки удалось пробиться в город, собрались около медицинской академии. Демонстранты недовольны ростом тарифов на газ — в условиях энергокризиса. Они прорвали полицейский кордон и направились к центральной площади и дому правительства.

Известно, что задержано около полусотни человек. Участники митинга успели принять резолюцию с требованием к правительству — оплатить счета за отопление и электроэнергию за три зимних месяца.

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Верните деньги и дайте согреться: Молдавию охватили массовые протесты

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