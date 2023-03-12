В зоне риска: в Техасе потеряли устройство с радиоактивным материалом

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В Техасе потеряли устройство с радиоактивным материалом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jaap Arriens; 5-tv.ru

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Представители власти пытаются найти пропажу до того, как кто-то пострадает. Вскрытие камеры грозит летальным исходом.

В Техасе пропало устройство с запечатанным радиоактивным материалом. Теперь власти ищут радиографический прибор — до того, как кто-то пострадает.

В этой камере — радиоактивный материал, скрытый в нескольких слоях защиты. Если такую находку распечатать, можно получить внушительную дозу излучения. И есть риск лишиться пальцев.

Камера пропала из грузовика, припаркованного у ресторана, пока рабочие ходили покупать обед. Устройство используется в строительной и нефтяной промышленности.

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