В зоне риска: в Техасе потеряли устройство с радиоактивным материалом

Представители власти пытаются найти пропажу до того, как кто-то пострадает. Вскрытие камеры грозит летальным исходом.

В Техасе пропало устройство с запечатанным радиоактивным материалом. Теперь власти ищут радиографический прибор — до того, как кто-то пострадает.

В этой камере — радиоактивный материал, скрытый в нескольких слоях защиты. Если такую находку распечатать, можно получить внушительную дозу излучения. И есть риск лишиться пальцев.

Камера пропала из грузовика, припаркованного у ресторана, пока рабочие ходили покупать обед. Устройство используется в строительной и нефтяной промышленности.