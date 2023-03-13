Споры хороши, когда уверен в правоте. Совет дня на понедельник, 13 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 13 марта 2023 года?

В понедельник не стоит сильно перенапрягаться. Энергии дня будут создавать баланс и совершить рывок — что в делах, что в личной жизни будет довольно трудно. Разрешите себе начать неделю плавно и шансов, что она пройдет гладко, существенно прибавится.



Совет дня: обязательно устройте в понедельник сессию планирования. Это могут быть как встречи с коллегами, так и планирование личных дел. Самое главное — воспользоваться помощью энергий, которые будут чуть больше чем обычно освещать ваш путь.

Предостережение дня: не надо в понедельник спорить и соревноваться в чем бы то ни было. Любые попытки одержать верх закончатся фиаско. Ну а если вы в заведомо слабой позиции, то наоборот — ваши шансы выровнять ситуацию заметно усилятся.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на неделю.