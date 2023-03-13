КНДР запустила ракеты с подлодки

Пхеньян заявил о пуске двух крылатых ракет с субмарины, передает информационное агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи.

ЧП случилось вблизи от портового города Синпо в КНДР, пуск ракет зарегистрировал Объединенный комитет начальников штабов (JCS). Южнокорейские военные считают, что запуск мог быть демонстрацией реакции Пхеньяна на планируемые совместные военные маневры Южной Кореи и США. Они должны начаться на этой неделе.

Последний крупный пуск ракеты Северная Корея провела 18 февраля. Японские специалисты считают, что выпущенная Пхеньяном баллистическая ракета способна достигнуть континентальной части США.

Тогда Пхеньян также отреагировал на совместные военные учения Сеула и Вашингтона, которые в Северной Корее интерпретировали как подготовку к войне.