Срок или расстрел: ВСУ запугивают новобранцев, чтобы сдержать отступление под Авдеевкой

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 40

Офицеры ВСУ сдерживают отступление новобранцев под Авдеевкой угрозами расстрела

Срок или расстрел: ВСУ запугивают новобранцев, чтобы сдержать отступление под Авдеевкой

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Перед отправкой на передовую мужчина прошел двухдневный курс подготовки. Из-за угроз и лжи украинского руководства вскоре он вместе с сослуживцами сдался в российский плен.

Офицеры ВСУ угрожают новобранцам расстрелом, чтобы сдержать отступление с позиций на передовой. Об этом со ссылкой на украинского военнопленного из 53-й бригады украинской армии сообщило РИА Новости. Указанное подразделение расположено под Авдеевкой — на территории ДНР, находящейся под контролем Киева.

«Если будете назад отступать, к нам на КНП (к офицерам на командно-наблюдательный пункт — Прим. ред.), говорят: „Будем стрелять“… Хотел пойти в отказ… Срок большой дают. Сказали, что через суд — от семи до десяти лет», — рассказал пленный.

По его словам, руководство ВСУ обещало новобранцам, что в скором времени их сменят на передовой другие люди. Однако это оказалось ложью.

«Сказали, что этой ночью или буквально днем на следующий день нас должны сменить. Я ждал с тем расчетом, что поменяют — выйду, и в тылу уже меньший срок дают за отказ. Еще офицеры сказали, что если будешь уходить с позиции — будут стрелять», — рассказал мужчина.

Когда начался штурм позиций со стороны ВС РФ, он и сослуживцы сдались в плен. Это произошло в районе населенного пункта Водяное под Авдеевкой в начале марта. Перед отправкой на передовую будущий пленный прошел двухдневный курс подготовки.

«Нас начали брать штурмом — и мы сдались. Пытались отстреливаться, но потом мы с молодым хлопчиком — не знаю, как его зовут — говорим: „Давайте в плен сдаваться, потому что жить хотим“. И пацаны поддержали нас. Все. Сдались в плен — и все», — подытожил мужчина.

Минувшим днем 5-tv.ru сообщал, что российская армия почти полностью освободила Красногоровку в ДНР. Это населенный пункт, расположенный к северу от Авдеевки.

Тема:
Спецоперация
13 мар
Детоубийцы: три человека погибли, 16 ранены из-за обстрела украинцами Перевальска
13 мар
«Аллигаторы» в небе: ударные вертолеты Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ
13 мар
Песнь огня и стали: лучшее видео из зоны СВО за день
12 мар
Артудар украинских боевиков по перекрестку в Перевальске попал на камеру
12 мар
Пользователи Twitter раскритиковали Макрона после слов о России
12 мар
Войска РФ пресекли действия пяти украинских ДРГ в ЛНР и Харьковской области
12 мар
Российская армия почти полностью освободила Красногоровку в ДНР
12 мар
Военные РФ за сутки ликвидировали три группы диверсантов в ДНР
12 мар
Штурмовые группы ВС России заняли выгодные позиции в районе Артемовска
12 мар
Украинские террористы убили женщину, скинув боеприпас на Новую Каховку
-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:30
Огромная пробка собралась на Киевском шоссе из-за ДТП с фурой и автовозом
8:24
В Казахстане начали выпускать пластиковые карты «Мир»
8:09
Детоубийцы: три человека погибли, 16 ранены из-за обстрела украинцами Перевальска
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 13 марта для всех знаков зодиака
7:50
Срок или расстрел: ВСУ запугивают новобранцев, чтобы сдержать отступление под Авдеевкой
7:37
Роскошные, пышные, странные: какими нарядами удивили звезды на премии «Оскар»

Сейчас читают

Роскошные, пышные, странные: какими нарядами удивили звезды на премии «Оскар»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака
«Я не вижу любовь»: знаменитый таролог оценила таинственную пассию Киркорова
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео