Украинские террористы атаковали школу в Донецке. Есть пострадавшие

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Украинские террористы атаковали школу в Донецке

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Батурин; 5-tv.ru

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Пособники киевского режима не перестают бомбить мирные кварталы. Между тем, российская армия продолжает наступление — сил у противника осталось немного.

Два человека пострадали в Донецке при обстреле школы. Учитель начальных классов и уборщица получили осколочные ранения. Украинская сторона выпустила по мирному кварталу четыре снаряда натовского калибра 155 миллиметров. В школе вылетели стекла, фасад изрешетило осколками.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

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