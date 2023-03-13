Финансовый пузырь: в США за последнюю неделю лопнули уже три крупных банка

Эта неделя может стать черной для всего американского банковского сектора.

Сегодня стало известно о крахе уже третьей подряд крупной кредитной организации США. И это всего за неделю. Все рухнувшие банки были лидерами в сфере криптовалют и модных стартапов.

И обслуживали важнейшие технологические компании с оборотом в сотни миллиардов долларов.

Экономисты предрекают повторение сценария 2008 года. Но Россию этот кризис почти не коснется. Почему — выяснил Игорь Балдин.