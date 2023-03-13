Финансовый пузырь: в США за последнюю неделю лопнули уже три крупных банка
Экономические потрясения грозят всему финансовому рынку планеты.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Piet Mall; 5-tv.ru
Эта неделя может стать черной для всего американского банковского сектора.
Сегодня стало известно о крахе уже третьей подряд крупной кредитной организации США. И это всего за неделю. Все рухнувшие банки были лидерами в сфере криптовалют и модных стартапов.
И обслуживали важнейшие технологические компании с оборотом в сотни миллиардов долларов.
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