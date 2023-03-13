В Москве раскрыли подробности приостановки движения поездов на участке БКЛ

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Пассажиры заметили случайную течь. В прокуратуре немедленно приняли меры.

Фото, видео: Владимир Гердо / ТАСС; 5-tv.ru

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Строители пробурили дыру в тоннеле большой кольцевой линии (БКЛ) метро и теперь им грозит уголовное наказание. Между станциями «Мичуринский проспект» и «Аминьевская» на крыши вагонов совершенно неожиданно для пассажиров потекли потоки коричневой жижи. Очень быстро пути оказались затоплены, движение пришлось остановить и пустить по маршруту автобусы. Выяснилось, что работы на поверхности проводили без какого-либо согласования с метрополитеном.

«С данной компанией „Донстрой“ сейчас органы полиции проводят необходимые мероприятия. Предварительно, статья 216 Уголовного кодекса Российской Федерации — это нарушение правил производства работ. Мы считаем, что действительно должно быть уголовное дело, компания нарушила все мыслимые и немыслимые требования и законодательства, и отсутствие согласования с метро говорит о том, что безалаберное поведение строительной организации сверху при строительстве жилого комплекса привело к таким последствиям», — подчеркнул руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

Глава столичного Дептранса также отметил, что тоннель метро находится в отличном состоянии. До запуска поездов с пассажирами были проведены все необходимые измерительные работы. В общей сложности из-за ЧП поезда по Большой кольцевой ветке сегодня не ходили около двух часов. В обратном направлении — шли с большими интервалами. К этому часу движение полностью восстановлено. Ну, а строительные работы на площадке над тоннелем подземки, по решению Мосгосстройнадзора, остановлены до выяснения всех обстоятельств.

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