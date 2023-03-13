Центробанк выпустит ограниченную серию монет с Александровской слободой

Как выглядела третья столица России, решил напомнить Центробанк. Уже завтра в обращение выйдет серебряная монета номиналом 25 рублей с изображением Александровской слободы.

Это — древнерусская крепость во Владимирской области, которая на протяжении нескольких веков была резиденцией московских царей. Иван Грозный превратил ее на время в столицу русского государства. Сейчас там музей-заповедник, открыты церкви, возрожден монастырь.

Шедевры древнерусского зодчества можно увидеть на оборотной стороне монеты — рельеф нанесен лазером. Выпустят всего тысячу таких монет.