Центробанк выпустит ограниченную серию монет с Александровской слободой

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Уникальные экземпляры сделали, чтобы напомнить жителям необъятной, как выглядела третья столица России.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru

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Как выглядела третья столица России, решил напомнить Центробанк. Уже завтра в обращение выйдет серебряная монета номиналом 25 рублей с изображением Александровской слободы.

Это — древнерусская крепость во Владимирской области, которая на протяжении нескольких веков была резиденцией московских царей. Иван Грозный превратил ее на время в столицу русского государства. Сейчас там музей-заповедник, открыты церкви, возрожден монастырь.

Шедевры древнерусского зодчества можно увидеть на оборотной стороне монеты — рельеф нанесен лазером. Выпустят всего тысячу таких монет.

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