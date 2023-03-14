Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал чемпионом Европы по шахматам

Российский гроссмейстер Алексей Сарана стал победителем чемпионата Европы по шахматам, который накануне завершился в Сербии. Призовой фонд составил 100 тысяч евро, лидер в качестве вознаграждения получит 20 тысяч. Второе место занял спортсмен из Румынии Кирилл Шевченко, третье досталось представителю Бельгии Даниэлю Дарда.

Соперники россиянина набрали столько же очков — все по 8,5 за 11 туров состязаний — однако по дополнительным показателям по итогам игр Сарана их обошел. По завершении европейского турнира были названы имена 23-х лучших шахматистов, которые выступят на Кубке мира. Кроме чемпиона в списке оказались россияне Давид Паравян, Андрей Есипенко и Сергей Азаров.

Чемпионат Европы по шахматам проводится с 2000 года. В разные годы 12 представителей РФ, в том числе и Алексей Сарана, становились победителями турнира. Сегодняшний победитель в 2021 году занял третье место на соревнованиях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошел турнир «Шахматные звезды 2023». Сильнейшие шахматисты из России, Испании, Азербайджана, Казахстана и Индии встретились в Москве.