Перевод не туда: мошенники принялись обманывать клиентов подсанкционных банков

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В России активизировались телефонные мошенники после новых санкций ЕС

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Татьяна Полевая; 5-tv.ru

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Звонки от злоумышленников за последнюю неделю поступили каждому третьему клиенту российских банков.

В России активизировались телефонные мошенники. Это произошло после очередных санкций Евросоюза, когда под ограничения подпали три крупных банка. Как выяснили «Известия», теперь злоумышленники звонят клиентам, представляются сотрудниками финансовых учреждений и рассказывают о том, что деньги оказались заморожены. Их якобы нужно срочно перекинуть на безопасный счет.

За последние две недели такие звонки поступили каждому третьему клиенту банков, подпавших под санкции. Речь идет о десятках, если не сотнях тысяч человек. И нашлось немало тех, кто поверил мошенникам и лишился своих накоплений.

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