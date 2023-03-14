Охранниц элитной тюрьмы в Британии уволили за распутство

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В этой тюрьме действует экспериментальный подход к исправлению, в рамках которого у заключенных есть ряд привилегий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / West Coast Surfer; 5-tv.ru

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Вокруг самой элитной тюрьмы в Британии разгорелся невероятный скандал. Восемнадцать охранниц были уволены из-за незаконных связей с заключенными — девушки присылали им свои интимные фотографии и имели с ними близкие отношения. Одна из них уже сама оказалась за решеткой: в камере заключенного нашли ее пикантные снимки.

В этой тюрьме используют экспериментальный подход к исправлению. А у преступников есть ряд особых привилегий — их камеры принято называть комнатами. Там есть ноутбуки, колонки, телефоны, а также спортивный зал и игровые комнаты. Один из бывших заключенных сравнил исправительное учреждение с молодежным клубом, потому что громкая музыка, алкоголь и запрещенные вещества были там привычным делом.

Теперь в британском обществе зреет недовольство — образцово показательная тюрьма вместо того, чтобы исправлять преступников превратилась для них в курорт.

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