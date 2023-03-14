Банковская система США оказалась под угрозой из-за санкций против РФ

Последствия антироссийских санкций ставят под угрозу банковскую систему США и могут привести их к долговому кризису. Как пишет обозреватель The New York Post, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции и начали создавать экономические коалиции, чтобы использовать иную валюту.

Это, в свою очередь, может привести к ослаблению позиций Штатов на международной арене, поскольку они больше не смогут выгодно закупать иностранные товары. А цены внутри страны при этом вырастут.

Для американского правительства санкции против России стали основным инструментом иностранной политики. Ограничения коснулись более 10 тысяч человек.