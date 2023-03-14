Банковская система США оказалась под угрозой из-за санкций против РФ

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При этом более 100 стран не поддержали санкции против России. Но как они справляются с давлением США?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ Сергей Коньков ; 5-tv.ru

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Последствия антироссийских санкций ставят под угрозу банковскую систему США и могут привести их к долговому кризису. Как пишет обозреватель The New York Post, более 100 стран не поддержали антироссийские санкции и начали создавать экономические коалиции, чтобы использовать иную валюту.

Это, в свою очередь, может привести к ослаблению позиций Штатов на международной арене, поскольку они больше не смогут выгодно закупать иностранные товары. А цены внутри страны при этом вырастут.

Для американского правительства санкции против России стали основным инструментом иностранной политики. Ограничения коснулись более 10 тысяч человек.

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