Дорожные камеры в РФ будут штрафовать водителей без ОСАГО

Дорожные камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО. Страховщики доработали техническую базу — автоматическую систему модернизировали, данные проверили. Теперь там есть только актуальная информация, которая будет постоянно обновляться. Работу камер уже протестировали в нескольких регионах, в том числе Москве.

Проверять наличие ОСАГО планируют не у всех водителей, а только у тех, кто нарушает правила. При этом выписывать штраф за отсутствие полиса будут не чаще одного раза в сутки. Повышать сумму пока не планируют, все останется на прежнем уровне — 800 рублей.