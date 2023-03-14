Дорожные камеры в РФ будут штрафовать водителей без ОСАГО

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При этом проверять наличие страховок будут не у всех водителей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Дорожные камеры начнут штрафовать водителей без ОСАГО. Страховщики доработали техническую базу — автоматическую систему модернизировали, данные проверили. Теперь там есть только актуальная информация, которая будет постоянно обновляться. Работу камер уже протестировали в нескольких регионах, в том числе Москве.

Проверять наличие ОСАГО планируют не у всех водителей, а только у тех, кто нарушает правила. При этом выписывать штраф за отсутствие полиса будут не чаще одного раза в сутки. Повышать сумму пока не планируют, все останется на прежнем уровне — 800 рублей.

 

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