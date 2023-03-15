Сходит с ума и никого не пускает к мужу: что творится с женой Костомарова

Друзья переживают, что в заботе о любимом супруге Оксана Домнина совсем не жалеет себя.

Фигуристка Оксана Домнина почти круглосуточно не отходит от своего супруга Романа Костомарова, за жизнь которого уже больше двух месяцев борются врачи.

Женщина даже близких друзей не пускает в палату к мужу — не хочет, чтобы его видели в нынешнем состоянии. Близкие семьи спортсменов переживают, что в заботе о любимом супруге фигуристка совсем не жалеет себя. Но они понимают, что Оксана не может по-другому, ведь с Романом они вместе уже более десяти лет.

«Дай бог, чтоб это закончилось, он поправился, вышел из больницы. Я не знаю, как Оксана там вообще. Можно сойти, наверное, с ума. Как она там переживает?» — беспокоится фигуристка Елена Бережная.

В свою очередь, Ксения Алферова выразила уверенность в том, что поддержка верной супруги обязательно поможет Костомарову победить страшный недуг.

«У него такая потрясающая жена, что она силой своей любви вытянет любимого мужчину. Я в этом уверена», — заявила актриса.

Роман Костомаров попал в больницу 10 января. Медики в первые дни диагностировали у него пневмонию, далее боролись с ее осложнениями. На фоне недуга у фигуриста развился некроз тканей, вторичный менингит, фиброз и другие проблемы. Сепсис привел к гангрене, врачам пришлось ампутировать часть стопы и кисти на обеих руках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роману Костомарову снова будут ампутировать конечность.