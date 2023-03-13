Ампутация будет: врачи назвали главную опасность операции для Костомарова

Сепсис не удалось купировать, и у спортсмена продолжается некроз тканей конечностей.

Информация о том, что Роману Костомарову все же будут ампутировать руку, подтвердилась. Однако пока олимпийский чемпион не готов к операции — есть риск остановки сердца.

Как сообщил источник 5-tv.ru, спортсмен по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, поскольку его легкие слишком слабы для самостоятельного дыхания. Организм слабо, но все же борется с сепсисом.

Также известно, что фигурист сильно ослаб и даже не может поднять руки. Чтобы избежать пролежней, Костомарову каждые два часа меняют положение тела. Кроме того, он лежит на специальном противопролежневом матрасе. Врачи делают все возможное, но прогнозов по состоянию спортсмена не дают.

До этого стало известно, что Костомарову грозит очередная ампутация, так как сепсис не удалось купировать, и у спортсмена продолжается некроз тканей конечностей. Особую тревогу у врачей вызывает левая рука.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по данным российского фигуриста Ильи Авербуха, у Романа Костомарова есть улучшение в состоянии.