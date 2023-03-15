Тайна раскрыта: ученые установили личность матери Леонардо да Винчи

Ожесточенные исторические дебаты продолжались несколько лет. Кем же была мать великого художника?

Ученые, наконец, раскрыли тайну матери художника Леонардо да Винчи. Согласно документам, найденным в архивах, она была рабыней с Кавказа.

Интересные подробности обнаружил профессор Карло Вечче, филолог и историк эпохи Возрождения. Как пишет газета Avvenire, документ об освобождении некой Катерины был подписан в ноябре 1452 года, спустя полгода после рождения Леонардо да Винчи. Согласно бумагам, женщина была дочерью черкесского князя. Сам документ подписал Пьеро да Винчи.

Катерина попала во Флоренцию с Кавказа как рабыня. Там она работала ткачихой и кормилицей господских детей.

Леонардо был не первым ее ребенком. Первые десять лет его жизни Катерина воспитывала его, затем, согласно архивам, родила еще одного внебрачного ребенка. Позже ее освободили из рабства, Катерина вышла замуж, оставив Леонардо. В браке женщина родила еще пять детей.

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