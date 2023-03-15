Мальчика-героя Федора из Брянской области выписали после лечения

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За здоровье подростка переживала вся страна. Сейчас он уже собирается домой.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Десятилетнего Федора, который спас двух девочек во время атаки террористов в Брянской области, выписывают из больницы. Юный герой, за здоровье которого переживала вся страна, сейчас собирается домой, к родным.

Врачи говорят, что мальчик вполне может обойтись без их помощи, хотя реабилитация ему потребуется.

2 марта диверсанты на приграничной с Украиной территории обстреляли машину с Федей и двумя первоклассницами. Водитель погиб на месте. Мальчик получил пулю в грудь, но несмотря на ранения, помог девочкам выбраться из автомобиля и увел их в безопасное место. Федору вручили сертификат на жилой дом с земельным участком. Ранее его наградили медалью «За доблесть и отвагу».

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