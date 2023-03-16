На те же грабли? Барановская заговорила об Аршавине

Знаменитость сейчас никак не связана с прошлой любовью, но почему до сих пор вспоминает экс-избранника?

Телеведушая Юлия Барановская девять лет прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, у пары родились трое детей — сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Несмотря на наличие наследников, спортсмен все равно не узаконил отношения с любимой, из-за чего и распался их союз.

При этом расставание даже пошло на пользу звезде, после разрыва женщина заметно продвинулась по карьерной лестнице. Сейчас Барановская — известная телеведущая, ее зовут на многие популярные проекты. Знаменитость успевает не только делать успехи в работе, но и воспитывать трех детей в одиночку.

Поклонники рады за счастье Юлии, и не хотят, чтобы та повторила прошлые ошибки. Именно поэтому недавний поступок теледивы ошарашил фанатов. Как сообщает издание dni.ru, спустя годы после разрыва Барановская вновь упоминала Аршавина. Неужели та захотела вернуться к бывшей любви?

Оказалось, удивляться тут не чему. Звезда и не думала прощать экс-избранника. Когда она заговорила о нем, то рассказывала про поступок голкипера аргентинской сборной Эмилиано Мартинеса. Он выставил на продажу перчатки, в которых играл в финале Чемпиона мира-2022. Их стоимость составила 42 тысячи евро, вырученную сумму спортсмен отправил детской онкологической клинике в родных краях. Телеведущая восхитилась его действиями.

«Еще со времен Аршавина помню, как часто для таких событий у него просили футболки, мячи с автографом. Если это отличный лот и на нем можно заработать деньги на благотворительность, тогда почему бы нет?», — приводит ее слова издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Юлия Барановская не может родить ребенка.