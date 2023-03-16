На те же грабли? Барановская заговорила об Аршавине

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 19

Юлия Барановская спустя десять лет после расставания заговорила об Аршавине

На те же грабли? Барановская заговорила об Аршавине

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Знаменитость сейчас никак не связана с прошлой любовью, но почему до сих пор вспоминает экс-избранника?

Телеведушая Юлия Барановская девять лет прожила в гражданском браке с футболистом Андреем Аршавиным, у пары родились трое детей — сыновья Артем и Арсений и дочь Яна. Несмотря на наличие наследников, спортсмен все равно не узаконил отношения с любимой, из-за чего и распался их союз.

При этом расставание даже пошло на пользу звезде, после разрыва женщина заметно продвинулась по карьерной лестнице. Сейчас Барановская — известная телеведущая, ее зовут на многие популярные проекты. Знаменитость успевает не только делать успехи в работе, но и воспитывать трех детей в одиночку.

Поклонники рады за счастье Юлии, и не хотят, чтобы та повторила прошлые ошибки. Именно поэтому недавний поступок теледивы ошарашил фанатов. Как сообщает издание dni.ru, спустя годы после разрыва Барановская вновь упоминала Аршавина. Неужели та захотела вернуться к бывшей любви?

Оказалось, удивляться тут не чему. Звезда и не думала прощать экс-избранника. Когда она заговорила о нем, то рассказывала про поступок голкипера аргентинской сборной Эмилиано Мартинеса. Он выставил на продажу перчатки, в которых играл в финале Чемпиона мира-2022. Их стоимость составила 42 тысячи евро, вырученную сумму спортсмен отправил детской онкологической клинике в родных краях. Телеведущая восхитилась его действиями.

«Еще со времен Аршавина помню, как часто для таких событий у него просили футболки, мячи с автографом. Если это отличный лот и на нем можно заработать деньги на благотворительность, тогда почему бы нет?», — приводит ее слова издание.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Юлия Барановская не может родить ребенка.

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