Валентина Матвиенко посетила Алжир

В планах российского политика — встречи с алжирскими парламентариями.

Фото, видео: Метцель Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

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С визитом в Алжир прибыла Валентина Матвиенко. Российская делегация представлена главами многих комитетов Совета Федерации.

В планах — встречи с алжирскими парламентариями. Отношения между нашими странами сейчас развиваются очень активно.

Что интересно, параллельным курсом двигается сейчас и главный американский дипломат Энтони Блинкен.

Госдеп пытается восстановить испорченные отношения с африканскими государствами и в целом найти опору для политики Запада на континенте.

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