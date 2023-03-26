Фомин о блогерах-инфоцыганах: они молодцы

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Виктория Сытник
Виктория Сытник Эксклюзив 40

Сам же артист не обладает профессиональными навыками по продажам.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Певец Митя Фомин похвалил работу инфоцыган на презентации обновления музыкального портала TopHit — платформы «Студио» от HiFi-стриминга «Звук».

«Я думаю, что они молодцы. Вы понимаете, что они схватили эту жилку, поняли, что нужно людям, угадали желание большинства и продают то, что могло бы продавать государство», — поделился своим мнением артист.

При этом Фомин предполагает, что люди, которые пользуются услугами таких блогеров, просто-напросто не уверены в себе. Сам же певец признался, что не хотел бы вступить в ряды инфоцыган хотя бы потому, что не умеет продавать воздух.

Ранее 5-tv.ru писал про рассуждения Мити Фомина о своей карьере в эротической индустрии и фотографиях в блоге Ольги Бузовой.

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