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Иван Обухов
Иван Обухов 11

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов пушек «Гиацинт» и кадры боевой подготовки экипажей модернизированных разведывательных машин БРМ-1КМ.

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Артиллерийские расчеты 152-мм самоходных пушек «Гиацинт-С» и буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Центрального военного округа уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу противника в зоне проведения специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы наносят удары по выявленным огневым позициям артиллерии ВСУ, удаленным от линии соприкосновения, складам боеприпасов, укрепленным опорным пунктам и долговременным огневым точкам, а также скоплениям живой силы противника.

Стрельба ведется 152-мм осколочно-фугасными снарядами на дистанцию более 30 км. Выполняя огневые задачи, артиллеристы взаимодействуют с расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые осуществляют разведку позиций противника и корректируют точность огня артиллерийских орудий.

На полигоне в тыловом районе зоны СВО военнослужащие Центрального военного округа отрабатывают учебно-боевые задачи на модернизированных разведывательных машинах БРМ-1КМ.

В ходе боевой стрельбы расчеты боевых машин осуществляют поражение целей на дистанции более 1500 м огнем из 30-мм автоматической пушки 2А42 со спаренным 7,62-мм пулеметом ПКТ. Стрельба операторами-наводчиками ведется с использованием современной, компьютеризированной системой управления огнем.

Кроме этого, поиск цели для дальнейшего поражения осуществляется при помощи, входящей в состав боевой машины, портативной РЛС ближней разведки СБР-5М «Фара-ВР», которая позволяет обнаружить движущиеся наземные объекты противника на дистанции более 5 км, а также позволяет определить координаты и характеристики цели.

Обновленная машина БРМ-1КМ представляет собой боевую машину на базе БМП со специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которые существенно расширяют возможности экипажа вести контроль за боевой обстановкой.

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