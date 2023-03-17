Поберегите себя. Китайский совет дня на пятницу, 17 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 17 марта?

Эта пятница предназначена для отдыха и перезагрузки. Необременительные дела, общение с разными людьми и тихие походы в культурные учреждения — такой план вполне поможет сделать день приятным и эффективным.

Совет дня: энергии пятницы очень хороши для разводов и расставаний, так что если у вас есть с кем заняться этими не очень приятными делами — завершите их в пятницу. Есть большой шанс, что общения пройдет максимально экологично для всех.

Предостережение дня: в эту пятницу не стоит рисковать. Совсем. Ни рискованных развлечений, ни опасной езды, ни непредсказуемых телодвижений и рискованных сделок. Поберегите себя и свои нервы.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на следующую неделю.