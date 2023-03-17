Пожары и банкротства: в США разорение грозит очередному крупному банку

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Акции First Republic Bank падают на 29,17 процента на сообщениях о продаже бизнеса

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Jianguo; 5-tv.ru

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Акции First Republic Bank за неделю подешевели на 80 процентов.

Новой жертвой финансового кризиса в США стал First Republic Bank. За сутки его активы подешевели на треть, а с начала недели — на 80%! И он стал уже третьим, кому грозит разорение.

Правда, в отличие от первых двух — он еще не банкрот. Британская газета Financial Times добавляет, что шесть крупных американских банков с начала марта потеряли уже 165 миллиардов долларов. Настолько подешевели их акции на биржах.

А на этом фоне в английском Лафборо случился крупный пожар в здании банка, который еще недавно принадлежал американскому Silicon Valley Bank. С последнего и началась цепочка банкротств.

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