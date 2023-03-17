Дворник в Мытищах облил краской машину, когда поскользнулся на льду

В подмосковных Мытищах злую шутку с местным дворником сыграла гололедица. Мужчина шел по тротуару с краской и поскользнулся как раз в тот момент, когда поравнялся с припаркованным Mercedes.

Содержимое ведра моментально разукрасило люксовый кроссовер. Рабочий попытался стереть пятна тряпкой. Но коммунальная краска оказалась несмываемой. Теперь автовладельцу предстоит дорогостоящий ремонт.