Вакансия мечты: зарплаты сантехников и дворников резко выросли в России

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Зарплаты сантехников и дворников в РФ выросли с начала года на четверть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

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Почему именно эти профессии так востребованы в стране? И сколько готовы платить таким специалистам в регионах?

Сантехник и дворник становятся вакансиями мечты. Именно эти профессии сейчас особенно востребованы в России. И зарплаты во многих регионах уже превышают доход офисных работников.

Так, в Петербурге в сфере ЖКХ предлагают 85 тысяч рублей в месяц. В Псковской области можно заработать до 120 тысяч. Лидер — Мурманская область — 138 тысяч рублей.

Спрос на специалистов в сфере ЖКХ с начала года вырос на четверть. Больше всего вакансий появилось в Мурманской и Новгородской областях. В Москве и Петербурге тоже требуются кадры.

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