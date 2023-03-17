Вакансия мечты: зарплаты сантехников и дворников резко выросли в России

Почему именно эти профессии так востребованы в стране? И сколько готовы платить таким специалистам в регионах?

Сантехник и дворник становятся вакансиями мечты. Именно эти профессии сейчас особенно востребованы в России. И зарплаты во многих регионах уже превышают доход офисных работников.

Так, в Петербурге в сфере ЖКХ предлагают 85 тысяч рублей в месяц. В Псковской области можно заработать до 120 тысяч. Лидер — Мурманская область — 138 тысяч рублей.

Спрос на специалистов в сфере ЖКХ с начала года вырос на четверть. Больше всего вакансий появилось в Мурманской и Новгородской областях. В Москве и Петербурге тоже требуются кадры.