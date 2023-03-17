Микроавтобус на полной скорости въехал в остановку с людьми в Петербурге

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 57

В Красном Селе произошло ДТП: микроавтобус врезался в остановку с людьми

Фото, видео: 5-tv.ru

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Водителя уже заковали в наручники и забрали в отделение полиции.

В Санкт-Петербурге в Красном Селе произошло страшное ДТП: водитель микроавтобуса не справился с управлением и влетел в остановку с людьми. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Это произошло на перекрестке проспекта Ленина и улицы Первого Мая около церкви. Известно, что водитель пытался уйти от столкновения с легковым автомобилем и его занесло на автобусную остановку, где находилась группа людей.

По предварительным данным, пострадали шесть человек, в том числе трое детей. Некоторые пострадавшие находятся без сознания. Одна из женщин была на пятом месяце беременности: у нее закрытый перелом двух ребер, перелом позвоночника и черепно-мозговая травма. Также с ней в автобусе находилась девятилетняя дочь, которая получила ушиб головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Водителя микроавтобуса уже заковали в наручники и погрузили в машину полиции.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как иномарка протаранила здание автосалона в Санкт-Петербурге.

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