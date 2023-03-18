Оппозиция Франции выдвинула вотум недоверия правительству

Дорого может обойтись сегодня пенсионная реформа властям Франции. Оппозиция в Парламенте внесла на обсуждение вопрос о вотуме недоверия правительству.

Отправить в отставку всех министров — требуют и миллионы французов — они уже более суток протестуют на улицах.

При этом стихийные митинги время от времени перерастают в настоящие сражения с полицейскими. Анастасия Рикеза — передает из Парижа.

Ровно сутки прошли с момента принятия пенсионной реформы, но накал страстей на улицах только возрастает. Сегодняшнее утро Париж встретил практически полностью перекрытым баррикадами!

Полицейские, кажется, в растерянности: они проводят массовые задержания и действуют показательно жестко, но это не производит должного впечатления. В одном только Париже — на улицах больше двадцати тысяч человек. Самая сложна обстановка — в студенческом квартале: молодые люди, которым предстоит отныне работать на два года дольше — оказались сильнее полицейских.

Каждый час приходят сообщения о манифестациях во все новых французских городах. Ночью — они уже закончились погромами в Ренне, Нанте, Марселе, сейчас же — одна за другой вспыхивают пригороды Парижа. По оценкам профсоюзов — общее число протестующих — уже превысило полтора миллиона.

Свой фронт против Эммануэля Макрона открыла и французская пресса. Практически все журналы сегодня выходят с одинаковыми заголовками — это рискованный и ошибочный шаг действующего президента — и он будет стоить ему кресла в Елисейском дворце.

О том же самом сейчас пишет и вся мировая пресса. «Нью-Йорк Таймс» уверяет: методы французского лидера могут еще больше разозлить его оппонентов — и окончательно лишить его поддержки. А издание Politico отмечает: такая демонстрация силы президентом Пятой республики — лишь говорит о его слабой позиции во власти. Правда, до ближайших выборов — еще четыре с половиной года. Так что пока Макрону и его министрам может грозить только вотум недоверия. Именно процедуру его вынесения сейчас пытаются запустить депутаты национального собрания. Но сами министры этим пока явно не напуганы.

«Парламент имеет право вынести нам вотум доверия или недоверия, но пока он решает, мы будем работать. Мы уже несколько раз с момента выборов проходили через эту процедуру и как видите, до сих пор все на своих постах. И думаю, наша задача — продолжить управлять страной», — сказал Оливье Веран, представитель правительства Франции.

До сих пор избежать вотума недоверия премьеру Элизабет Борн удавалось дважды — и это за десять месяцев на посту! Спасало ее — именно невозможность политических партий договориться друг с другом. Впрочем, на этот раз причина недовольства, кажется, сплотила сторонников разных политических лагерей.

«Никогда, еще президент Франции не пытался продавливать законы силой. Особенно такие важные для всего общества. Он сошел с ума, и это очень опасно для нашей страны. Он не хочет ничего и никого слушать, он правит — правит против французского народа, а не во благо. И это чудовищно!» — Николя Дюпон-Эньян, лидер правоголлистской партии «Вставай, Франция».

«Да пусть он хоть вообще распустит Национальную Ассамблею. Мы будем вместе с народом и за народ. И в отличие от Макрона, я не боюсь народ — и не прячусь от него. Потому что надо вести политику для французов, а не против них! Пусть распускает, никаких проблем!», — сказала Марин Ле Пен, лидер «Национального объединения».

До конца намерены идти и протестующие на улицах. Они требуют отменить повышение пенсионного возраста, а всеобщую забастовку объявили бессрочной — то есть пока власти не откажутся от своих планов.