В центре Москвы произошел пожар

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Иван Обухов
Иван Обухов 22

Возгорание обнаружено в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе.

В центре Москвы произошел пожар

Фото: www.globallookpress.com / Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын

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Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе в центре российской столицы.

«Пожар произошел в храме апостолов Петра и Павла в Басманной слободе. Горят строительные леса на площади 10 кв. метров», — сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Первый деревянный храм был возведен в конце XVII века, каменный — позже, уже в XVIII веке. По некоторой информации, он был построен по распоряжению первого российского императора Петра I.

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