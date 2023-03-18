Спасатели рассказали, что ни в коем случае нельзя делать на тонком весеннем льду

Рыбаков и любителей прогулок вдоль рек и водоемов предупреждают: тонкий лед в период оттепели ломается без треска.

Тонкий лед в период весенней оттепели коварен и крайне опасен, так как теряет плотность и прочность и ломается без треска. Поэтому категорически нельзя проверять его на прочность намеренно или «осторожно» выходить на гладь еще не оттаявшего водоема. Предупреждение спасателей опубликовано на официальном сайте главного управления гражданской защиты Московской области.

Эксперты отметили, что местами лед еще достаточно толстый, но с каждым днем риск провалиться повышается. Если среднесуточная температура воздуха превышает нулевую отметку около трех дней подряд, прочность льда снижается на 25%, его структура становится неоднородной. Поэтому любителям рыбалки нельзя ни на секунду терять бдительности, а лучше и вовсе отказаться от рискованного занятия.

«Что нельзя делать в период таяния льда? Выходить на водоемы. Приближаться к кромке льда, промоинам, трещинам. Оставлять детей без присмотра вблизи водоемов», — говорят спасатели.

Даже если поверхность замерзшего водоема выглядит «надежной», ни в коем случае не стоит проверять ее на прочность. В экстренных случаях, если человек все же повалился под лед, нужно обратиться за помощью по телефону единой службы спасения «112».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что оттепель в Петербурге привела к масштабным потопам. Под водой оказались пригородные районы и Васильевский остров.