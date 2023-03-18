Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 68

Аналогичная атака со стороны украинских радикалов произошла в ночь на среду, 15 марта.

Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области

Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили за ночь 44 снаряда по левобережным селам Херсонской области, сообщили экстренные службы.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Великая Лепетиха, Днепряны, выпустив в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.

Сейчас уточняются данные о разрушениях и пострадавших. Радикалы Незалежной регулярно атакуют населенные пункты, освобожденные Россией. Таким образом в ночь на среду, 15 марта, неонацисты Самостийной выпустили 43 снаряда по Херсонской области. Данные о пострадавших не сообщались.

Российская армия освобождает Донбасс он украинских неонацистов с февраля 2022 года.  Под контролем войск РФ ряд территорий. Конечная цель спецоперации — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима. Зарубежные СМИ представляют миротворческую миссию, как вторжение.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как армейская авиация сопровождает российские колонны в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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