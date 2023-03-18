Боевики ВСУ за ночь выпустили 44 снаряда по селам левобережья Херсонской области
Аналогичная атака со стороны украинских радикалов произошла в ночь на среду, 15 марта.
Фото: REUTERS / Violeta Santos Moura
Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили за ночь 44 снаряда по левобережным селам Херсонской области, сообщили экстренные службы.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Горностаевка, Каиры, Великая Лепетиха, Днепряны, выпустив в общей сложности 44 снаряда из ствольной артиллерии», — сказано в сообщении.
Сейчас уточняются данные о разрушениях и пострадавших. Радикалы Незалежной регулярно атакуют населенные пункты, освобожденные Россией. Таким образом в ночь на среду, 15 марта, неонацисты Самостийной выпустили 43 снаряда по Херсонской области. Данные о пострадавших не сообщались.
Российская армия освобождает Донбасс он украинских неонацистов с февраля 2022 года. Под контролем войск РФ ряд территорий. Конечная цель спецоперации — прекращение геноцида мирных граждан со стороны киевского режима. Зарубежные СМИ представляют миротворческую миссию, как вторжение.
Ранее 5-tv.ru писал о том, как армейская авиация сопровождает российские колонны в зоне спецоперации.
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