Как узнать свое счастливое число по дате рождения?

Счастливые, нейтральные и несчастливые числа преследуют человека буквально повсюду. Они встречаются на банковских картах, номерах телефонов, машин и документов. Как рассчитать свое счастливое число — рассказало издание dni.ru.

Для того чтобы определить свое счастливую цифру, нужно сначала узнать свое число сознания. Достаточно сложить цифры дня рождения. Например, для рожденных 17 числа — это число восемь. Затем попытайтесь узнать, какому числу планеты оно соответствует. Например, для числа восемь подходит планета шесть, нейтральные планеты — это пять, три и четыре. Из отрицательных — один, два, семь и девять.

Как числа могут отражаться в повседневной жизни? Издание рассказало, что если человек с числом сознания под номером восемь, например, живет в квартире, в сумме которой получается шесть, то ему будет очень комфортно там находиться. А вот из квартир с номером один или девять такие люди будут постоянно сбегать из-за ощущения дискомфорта.

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