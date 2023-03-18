Лера Кудрявцева показала, как учит дочку выговаривать сложные буквы

Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками успехами своей дочери. Звезда опубликовала в своем блоге видео, на котором учит ребенка выговаривать букву «Р».

«Скажи рыба!» — попросила Кудрявцева дочь.

«Рыба!» — сказала девочка.

«Ракета! Трактор! Вот молодец!» — похвалила ее мама.

Поклонники тут же начали писать знаменитости о том, что ее дочь неплохо старается.

Лера Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Пара находится в браке с 2013 года.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, как четырехлетняя дочь Леры Кудрявцевой станцевала медленный вальс.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.