Лера Кудрявцева показала, как учит дочку выговаривать сложные буквы
Селебрити продолжает делиться милыми кадрами из семейного архива.
Фото, видео: Шеметов Максим / ТАСС; Instagram* / leratv; 5-tv.ru
Телеведущая Лера Кудрявцева поделилась со своими поклонниками успехами своей дочери. Звезда опубликовала в своем блоге видео, на котором учит ребенка выговаривать букву «Р».
«Скажи рыба!» — попросила Кудрявцева дочь.
«Рыба!» — сказала девочка.
«Ракета! Трактор! Вот молодец!» — похвалила ее мама.
Поклонники тут же начали писать знаменитости о том, что ее дочь неплохо старается.
Лера Кудрявцева родила дочь от хоккеиста Игоря Макарова. Пара находится в браке с 2013 года.
Ранее 5-tv.ru опубликовал видео, как четырехлетняя дочь Леры Кудрявцевой станцевала медленный вальс.
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